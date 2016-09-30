Красногорск, 30 сентября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Решить проблему второй смены в подмосковных школах власти региона предлагают с помощью строительства пристроек к уже существующим учебным заведениям. Программа по строительству пристроек к школам в Подмосковье будет реализовываться в 2017 году. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе прямого эфира на телеканала «360».

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«Мы работаем в рамках президентской программы ликвидации второй смены. У нас есть поддержка федерального уровня, и, конечно, есть запрос жителей, которые говорят нам о том, что вторая смена — это плохо, что старые школы нужно ремонтировать, не только строить новые — это прекрасно, но и старые школы нуждаются в заботе, внимании, капитальном ремонте часто», — заявил глава области.

По его словам, в новом бюджете Подмосковья, который уже разрабатывается властями, предусмотрена большая программа по строительству пристроек к школам.

«Эта программа у нас в приоритете, деньги заложены, и мы ее будем очень активно реализовывать», — добавил Воробьев, подчеркнув, что в Подмосковье действует самая большая программа по строительству школ среди регионов РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы областного парламента, на начало 2015—2016 учебного года во вторую смену из-за нехватки мест в школах обучались более 59,5 тысяч школьников. В таком режиме работало 268 областных школ. Тем не менее в ряде муниципалитетов области отмечают появление не только второй, но и третьей смены.