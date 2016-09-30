Москва, 30 сентября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Девять человек лишились зрения после того, как им сделали укол в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца. Врачи предполагают, что причиной слепоты стала инфекция, сообщает 30 сентября Life.ru.

med-instrukcia.ru Инъекция

Пациентам клиники, часть из которых приехали в столицу из других городов, была сделана инъекция препарата «Авастин», который применяется при отслоении сетчатки. Через несколько часов после укола люди почувствовали жжение и боль в глазах и потеряли способность видеть.

В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, медики утверждают, что глаза пациентов реагируют на свет. Предположительно, причиной потери зрения могла стать инфекция, попавшая в колбочку с препаратом.