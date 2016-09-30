Токио, 30 сентября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. В Японии уровень безработицы вырос на 0,1% и составил 3,1% за август 2016 года, сообщает статистическое бюро министерства внутренних дели коммуникаций страны.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По мнению аналитиков, показатель должен был остаться на уровне июля (3%). В стране сейчас 2,12 млн человек являются безработными, это на 130 тыс. (5,8%) меньше, чем в прошлом году.

При этом базовые потребительские цены (без учета цен на продукты питания) в августе снизились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В июле также произошло снижение (на 0,5%).