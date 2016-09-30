Москва, 30 сентября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Участник известного тренинга личностного роста, 44-летний мужчина скончался из-за отрыва тромба незадолго до начала мероприятия в центре Москвы, сообщает Life.ru.

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Трагедия произошла 23 сентября, однако известно о ней стало только сейчас. Тело мужчины было обнаружено возле здания на улице Воздвиженка, где должен был пройти трехдневный тренинг «Спарта». Причиной смерти стал отрыв тромба.

Погибшего звали Роман Каплан, уточняет телеканал «360». Это уже не первый трагический случай, связанный с тренингом «Спарта». В 2013 году на тренировке погиб студент из Санкт-Петербурга, еще один участник из Свердловской области потерял способность передвигаться.

Организаторы тренинга называют его проектом для настоящих мужчин. Программа предполагает ряд сложных физических испытаний.