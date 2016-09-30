Москва, 30 сентября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года инфляционные ожидания жителей России продолжили снижаться. Так, снизилась доля респондентов, которые ожидают ускорения инфляции (до 18%), и выросла — тех, кто считает, что она останется неизменной (до 56%). В целом же, большинство респондентов ожидает сохранения инфляции на текущем уровне, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В сентябре снизилась доля тех, кто полагает, что за прошедший месяц «цены выросли очень сильно», при увеличении доли тех, кто считает, что «цены выросли незначительно».

В оценках роста цен за год продолжила снижаться доля респондентов, ответивших, что цены росли быстрее, чем раньше. Такая тенденция наблюдается с сентября 2015 года. Доля респондентов, считающих, что за последний год цены выросли более чем на 50%, продолжила снижаться (за месяц до 4,9%).

Среди групп товаров и услуг, рост цен на которые за последний месяц в большей мере волновал опрошенных, в сентябре возросла частота упоминаний мяса и птицы, молока и молочной продукции, лекарств и медикаментов.

В целом граждане стали более оптимистичны как в отношении личного материального положения (доля респондентов, говорящих об ухудшении материального положения снизилось до 39%), так и перспектив развития страны на ближайшие год и пять лет. Опрошенные надеются, что в следующем году вырастут производство и уровень жизни и снизится безработица.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%, а в августе она составила 0%. Минфин РФ ожидает инфляцию на конец текущего года в 5,7%.

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