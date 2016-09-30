Москва, 30 сентября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. С января 2017 года в России начинается эксперимент по поэтапному переходу на систему tax free. Возврат налога на добавленную стоимость иностранным гражданам при выезде из страны давно действует в большинстве стран мира, тем самым стимулируя въездной туризм и торговлю. В России эта мера поможет оживить пострадавший от кризиса рынок розничной торговли и устранить дисбаланс между объемом турпотока и уровнем расходов иностранных граждан внутри страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось в ходе состоявшейся по инициативе Франко-российской торгово-промышленной палаты третьей ежегодной конференции, посвященной рынку роскоши и объединяющей российских и международных игроков отрасли для обсуждения актуальных вопросов.

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Tax free-туризм

«Всемирная туристская организация ежегодно составляет рейтинг стран по двум показателям: топ-страны по количеству визитов иностранных туристов, второй рейтинг — по расходам туристов. Россия входит в топ-10 стран по количеству туристических поездок, что является само по себе замечательным фактом. Однако во второй таблице мы Россию не увидим», — заявил партнер консалтинговой и аудиторской компании Deloitte Андрей Силантьев, принимающий участие в разработке системы tax free.

По его словам, в этом отношении Россия выбивается из общей закономерности: семь государств из десяти наиболее популярных стран для туристов также входят и в лидеры по объему расходов иностранных гостей. «В России существует некий дисбаланс — к нам едут, но деньги не тратят», — констатировал эксперт.

В частности, доля туристических поездок в Россию составляет 2,64% от общего количества туристических поездок по миру. При этом доля расходов туристов в России составляет менее 1% от общих совокупных расходов туристов во всем мире.

Помимо сложившегося дисбаланса в области туризма, эксперт также отметил, что в результате экономического кризиса серьезный удар был нанесен по российскому рынку розничной торговли. Увеличение продаж иностранным туристам может стать тем эффективным механизмом, который позволит решить обе проблемы, подчеркнул Силантьев.

«В этих целях необходимо обеспечить конкурентное ценовое предложение по товарам, в частности, за счет внедрения механизма возмещения НДС, что позволит туристам приобретать товары дешевле и тем самым существенно увеличить спрос со стороны иностранных туристов», — отметил он.

Введение системы tax free сформирует образ России как благоприятной для туризма страны, тем самым стимулируя торговлю и приток иностранной валюты, уверен Силантьев. Таким образом, вывоз товаров, приобретенных туристами, должен стать полноценной разновидностью экспорта. «Механизм возмещения НДС — конкурентное преимущество для локальных организаций розничной торговли на фоне тех стран, где отсутствует такая система. Либо паритет с теми, где она есть», — указал Силантьев.

В настоящее время механизм возмещения НДС используется в странах ЕС, странах G20, помимо прочих — в Армении, Белоруссии и Грузии.

При разработке соответствующего законодательства Россия опирается на мировой опыт, и применяются различные меры, которые помогают снизить потери в сборах средств в бюджет в результате введения tax free. Так, в Евросоюзе установлен рекомендуемый порог tax free в 175 евро. «Но есть оговорка, что каждая страна может снижать этот порог, потому в каждой стране Европейского союза он разный и, как правило, ниже 175 евро», — прокомментировал Силантьев.

«У нас ориентировались на эти 175 евро, около 10 тыс. рублей. При покупке ниже 10 тыс. рублей tax free не будет предоставляться. Кроме того, товар должен быть вывезен в течение трех месяцев с момента покупки, что соответствует европейскому законодательству. Наконец, tax free будет предоставляться не на все товары», — пояснил он.

Механизм возмещения НДС будет привлекателен прежде всего для иностранных туристов, которые являются активными покупателями. Статистика затрат туристов по 2014 и 2015 годам демонстрирует, что наиболее существенную долю дохода в туристической отрасли обеспечивают китайские туристы.

«По данным Всемирной туристской организации, в 2015 г. китайские туристы потратили на международные туристические поездки приблизительно 292 млрд долларов. При этом прирост расходов китайских туристов в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 26%. Для сравнения: прирост расходов китайских туристов в 2014 году в сравнении с 2013 составил 28%», — привел статистику Силантьев. «Такой вот двузначный прирост китайских туристов наблюдается с 2004 года», — добавил он.

При этом в потреблении товаров сегмента «люкс» доля китайских туристов в 2014 год составила 28%, достигнув 63 млрд евро в абсолютном выражении. Эта же доля в 2015 составила 31%, или 78 млрд евро, указал эксперт.

«По данным исследования Beynon Company совместно с одним из лидеров рынка возмещения НДС туристам Global Blue, в 2015 году рост покупок китайских туристов, в отношении которых производится возмещение НДС, составил 64% — за один 2015 год», — указал Силантьев, добавив, что на этом фоне в первой половине 2016 года китайские туристы оказались уже на первом месте по количеству поездок в Россию.

Погоня за брендом

При этом, по словам руководителя программы China Friendly Анны Сибиркиной, на одного китайского гражданина, который выезжает за рубеж, приходится 33 тех, кто путешествует внутри страны. «Это колоссальный объем, колоссальная возможность работы именно с мотивацией по выезду китайских туристов», — считает Сибиркина.

В 2000 году между РФ и Китаем было заключено соглашение о безвизовом въезде туристических групп, напомнила она. Именно это обеспечило появление в России множества организованных туристических групп. «80% китайцев на улицах города — это люди, которые приезжают в составе туристической группы. Это турист, который имеет на 100% сформированный туристский продукт», — подчеркнула руководитель China Friendly.

Наиболее популярными городами для китайцев являются Москва и Санкт-Петербург, при этом их не следует рассматривать по отдельности — человек приезжает в Москву на 3−4 дня, потом следует в Санкт-Петербург и в Китай обратно, уточнила эксперт.

Среди прочих городов в последнее время хороший рост демонстрирует Новосибирск, куда приезжают «с более деловыми целями». «Это как хаб. Но один-два дня гражданин там находится. Также в этом году два новых основных направления — Башкортостан и Казань. Первый рейс из Китая полетел в Казань успешно, увеличивается число рейсов в след. году», — указала Сибиркина.

В основном китайские гости в России — это жители крупных городов, и прежде всего из Пекина. При этом из всего китайского турпотока 80% гостей едут в Россию сразу, а 20% попутно заезжают по возвращении из Евросоюза.

«Бренды luxury — самое важное, самое востребованное в Китае на сегодняшний день», — заявила Сибиркина в поддержку введения tax free в России, добавив, что, например, среди различных категорий покупок ювелирные изделия у китайцев занимают 34%.

При этом китайские туристы отличаются высокой осведомленностью в данной сфере. «Китайцы мониторят весь рынок. Китайцы знают, где что сколько стоит», — заявила Сибиркина, отдельно подчеркнув, что часто они предпочитают покупать товары в странах, являющихся родиной того или иного бренда.

Учитывая эти факторы, хорошее качество и выгодные цены, как и валютный курс, являются важнейшим обстоятельством для привлечения китайских туристов.

Люкс и рубль

«Китайцы для ЦУМа появились в 2014 году. В какой-то момент времени моментально появилось очень много китайцев. Они ходили группами по пять-шесть человек, они очень много покупали и знали, что им нужно. Были организованы дополнительные чартеры», — заявил генеральный менеджер ЦУМ Александр Павлов. «Случилось это по одной простой причине — из-за девальвации рубля. Курс рубля упал по отношению к доллару в два раза, и цены, которые до этого были гораздо выше, чем в Европе, стали ниже. Это продолжалось всего неделю. В течение недели поменяли цены, вернули на тот уровень, что был до изменения рубля, и китайцы тут же пропали», — продолжил он.

Таким образом, по его мнению, первое, на что стоит обращать внимание, когда заходит речь о привлечении китайских туристов, — это цена. «Можно делать какую угодно программу лояльности, но если в Москве покупать гораздо дороже, чем в Европе, то они покупать здесь ничего не будут», — заверил он. По его словам, комфортная ценовая разница для китайцев между Россией и Европой составляет 10−15%.

Между тем турпоток из Китая в Россию продолжает расти огромными темпами. В 2016 году он вырос на 60%, ожидается такое же увеличение и в 2017 году. «Это означает, что есть большое количество потенциальных покупателей, с которыми нужно работать», — подчеркнул он.

Международный туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Как отметили эксперты во время конференции, по данным Всемирной туристской организации, число туристов увеличилось с 25 млн человек в 1950 году до 1 млрд 100 млн — в 2014 году. В интервале между 2010—2030 гг. количество международных туристических поездок будет увеличиваться приблизительно на 3,3% в год, и к 2030 году достигнет в абсолютном выражении 1,8 млрд поездок.

Кроме того, ожидается, что прирост числа туристов в развивающихся странах будет в два раза превышать прирост туристов в развитых странах. Так, например, в развивающихся странах ожидается среднегодовой прирост туристов на 4,4% в год, а в развитых странах — всего лишь на 2%. В результате доля развивающихся стран в отрасли международного туризма должна увеличиться к 2030 году до 57% и составить примерно 1 млрд туристических поездок.

Международный туризм обеспечивает до 9% мирового ВВП, а также 6% мирового экспорта, что в денежном выражении составляет 1,5 трлн долларов. Кроме того, по оценкам экспертов, международный туризм создает каждое 11-е рабочее место в мире.