Владивосток, 30 сентября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. При грамотном подходе — переселение людей может быть ресурсом для развития территории. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил член приморского штаба ОНФ Алексей Тимченко, комментируя возможность расселения граждан из населённых пунктов края, которые подвержены затоплениям. По мнению общественника, проблема подтопленцев является комплексной, и делать вывод только лишь на экономической целесообразности здесь нельзя.

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«При переселении пострадавших от наводнения жителей надо исходить из нескольких критериев, а не только экономической целесообразности. Это и социальные вопросы обеспечения достойных условий жизни населения, учёт мнения конкретных людей, судьба которых решается таким образом. Человек ведь привязан не столько к территории, сколько к своим социальным связям: родственникам, друзьям, к работе и так далее…», — считает «фронтовик».

Эксперт также добавил, что при переселении людей с территорий, которые подвержены подтоплениям, власти должны в обязательном порядке учитывать, чтобы для граждан были доступны рабочие места и социальная инфраструктура.

«При грамотном подходе переселение людей вообще может быть ресурсом развития территории — ведь это рабочие руки. Если переселять людей на территории, где кадровый дефицит, то можно сразу решить и такие проблемы, придав импульс развитию проблемных городов или районов края», — уверен Алексей Тимченко.

«Отдельно стоит вопрос страхования — это общепринятая практика, — добавил активист ОНФ. — На тех территориях, где высока вероятность затопления, но люди продолжают жить, нужно обязательно страховать жизнь и имущество: это поможет более оперативно и эффективно возмещать ущерб и решать проблемы населения в таких кризисных ситуациях».

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Накануне, 29 сентября, во Владивостоке состоялось заседание под руководством полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, на котором было заявлено, что в стране нет денег строить дамбы на каждой реке, и сегодня необходимо защищаться от воды на безопасных территориях. Таким образом, есть вероятность того, что в Приморье могут начать расселять жителей населённых пунктов, которые наиболее подвержены затоплениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа и начале сентября на Приморье обрушилось сразу несколько мощных тайфунов, которые привели к масштабным паводкам и наводнению. По последним данным, восстановлению не подлежат более 250 жилых домов и 18 мостов, капитальный ремонт требуется для более чем 450 домов.