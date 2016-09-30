Мэр Рубцовска ушел в отставку
Рубцовск, Алтайский край, 30 сентября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Рубцовский городской Совет депутатов провел внеочередную сессию, чтобы утвердить заявление о сложении полномочий местного градоначальника Владимира Ларионова. Как сообщают «Вести-Алай», он сам инициировал свою отставку после того, как не сумел обжаловать обвинительный приговор за превышение должностных полномочий.
Как уже сообщало ИА REGNUM, суд над мэром состоялся в мае 2016 года. По версии следствия, мэр незаконно передал в собственность своей подчинённой комнату в общежитии, достоверно зная при этом, что его сотрудница не является малоимущей и не нуждается в улучшении жилищных условий.
В итоге суд признал Владимира Ларионова виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, а также лишил его права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 3 года. При этом на основании амнистии, объявленной президентом в честь 70-летия Победы, Ларионов был освобожден от отбывания назначенного наказания.
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Как выяснило ИА «Банкфакс», уволят Ларионова с формулировкой «по соглашению сторон», что, в частности, позволит считать датой увольнения 8 сентября — день, когда вступил в силу обвинительный приговор суда.
По мнению местного депутата Александра Гунькова, такой способ увольнения имеет несколько важных нюансов: не исключено, что одним из условий расторжения договора была выплата Владимиру Ларионову зарплаты за определенный период. Против увольнения мэра задним числом выступила прокуратура.
Интересно, что на официальном сайте Рубцовска в разделе «Биография» Владимир Ларионов до сих пор значится мэром города.