Рубцовск, Алтайский край, 30 сентября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Рубцовский городской Совет депутатов провел внеочередную сессию, чтобы утвердить заявление о сложении полномочий местного градоначальника Владимира Ларионова. Как сообщают «Вести-Алай», он сам инициировал свою отставку после того, как не сумел обжаловать обвинительный приговор за превышение должностных полномочий.

Официальный сайт Рубцовска Бывший мэр Рубцовска Владимир Ларионов

Как уже сообщало ИА REGNUM, суд над мэром состоялся в мае 2016 года. По версии следствия, мэр незаконно передал в собственность своей подчинённой комнату в общежитии, достоверно зная при этом, что его сотрудница не является малоимущей и не нуждается в улучшении жилищных условий.

В итоге суд признал Владимира Ларионова виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, а также лишил его права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 3 года. При этом на основании амнистии, объявленной президентом в честь 70-летия Победы, Ларионов был освобожден от отбывания назначенного наказания.

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Как выяснило ИА «Банкфакс», уволят Ларионова с формулировкой «по соглашению сторон», что, в частности, позволит считать датой увольнения 8 сентября — день, когда вступил в силу обвинительный приговор суда.

По мнению местного депутата Александра Гунькова, такой способ увольнения имеет несколько важных нюансов: не исключено, что одним из условий расторжения договора была выплата Владимиру Ларионову зарплаты за определенный период. Против увольнения мэра задним числом выступила прокуратура.

Интересно, что на официальном сайте Рубцовска в разделе «Биография» Владимир Ларионов до сих пор значится мэром города.