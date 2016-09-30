Москва, 30 сентября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Brent недолго радовалась известиям о достижении договоренностей между нефтедобытчиками, потому что, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, в этом деле есть сразу несколько «но».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во-первых, принято окончательное решение будет лишь 30 ноября, а до него еще два месяца. Во-вторых, неясно, на каких условиях будет проходить ограничение добычи. В-третьих, никто не говорит, что сейчас представители ОПЕК будут просто спокойно ждать очередной встречи. Скорее всего, каждая из стран попытается нарастить объемы до максимальных отметок, чтобы потом легче согласиться на снижение квот», — пояснила Афанасьева.

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«Всё это в совокупности может надавить на Brent уже в ближайшие дни с целью на 48,00. — считает эксперт. — Тем не менее, есть из всего происходящего и позитивные моменты: стало известно, что саудиты смягчили свою позицию в отношении Ирана и готовы пересмотреть свою политику».

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 сентября, мировые цены на нефть после значительного роста накануне вернулись в «красную зону» на фоне неопределенности в реализации соглашения ОПЕК. По состоянию на 08.12 мск стоимость нефтм марки Brent опустилась на 0,82% — до 49,40 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,67%, до 47,51 доллара за баррель.