Москва, 30 сентября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Пара USD/RUB смогла спуститься во время торгов 29 сентября до 2,5-месячного минимума 62,86, однако закрыла торги все же выше отметки 63,00. Более того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, приближение выходных и слишком отдаленная реализация договоренностей по нефти могут вернуть спрос на пару и поддержать ее рост в район 63,60.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«К тому же сегодня, 30 сентября, свою роль могут сыграть и экономические данные из США. Публикация серии отчетов по потребительским расходам и доходам, а также потребительским настроениям может усилить спрос на доллар в случае превышения прогнозов», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, биржевые курсы доллара США и евро к рублю незначительно выросли в ходе торгов 29 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар США вырос на 8,50 копейки к рублю и составил 63,1250 рубля. Евро к этому времени прибавил 17 копеек к предыдущему закрытию и подорожал до 70,85 рубля. Цена на нефть марки Brent опустилась до $49,40.