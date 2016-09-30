Биробиджан, 30 сентября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области (ЕАО) сотрудники МЧС выловили змею, которая заползла в палату инфекционного отделения Октябрьской районной больницы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Owlstalk Гадюка

Инцидент произошел в четверг, 29 сентября, в селе Амурзет. К моменту прибытия спасателей персонал эвакуировал пациентов из палаты, где было замечено пресмыкающееся.

«Мы (сотрудники МЧС) изловили это пресмыкающееся с помощью брезентовых перчаток, — сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району Главного управления МЧС РФ по ЕАО Александр Рыжков. — Пришлось некоторое время подождать, а потом схватить появившуюся из-под щели в полу змею за голову».

При этом он добавил, что специалисты вывезли гадюку за пределы районного центра и выпустили в лесной массив.