Москва, 30 сентября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 29 сентября закрылись незначительным ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,06%, до 63,08 рубля, евро/рубль — на 0,2%, до 70,82 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

После встречи ОПЕК рубль остался чувствительным к динамике цен на нефть. На американской сессии российская валюта обновила максимумы против иностранных валют на фоне дорожающей нефти. Курс доллара снижался до уровня 62,89 рубля, курс евро — до 70,56 рубля.

Напомним, цена на нефть находится в повышательном тренде со среды после достижения в Алжире предварительных соглашений по ограничению добычи нефти.

Рублю не удалось удержать позиции в плюсе к доллару и евро, поскольку перед закрытием торговой сессии нефть перешла в коррекционную фазу. Баррель Brent отступил от внутридневного максимума $49,78 до $48,93. Вместе с ней рубль подешевел к доллару на 0,06%, к евро — на 0,2%.

В Азии баррель Brent стоит $49,51 (+0.94) против достигнутого максимума $49,80. Есть вероятность, что с открытия торгов на Московской бирже доллар и евро уйдут в минус. Так как сегодня, 30 сентября, пятница, то укрепление рубля будет краткосрочным.

Если в первой половине дня провалится попытка продавцов загнать покупателей под уровень 62,80 рубля, то последует закрытие длинных позиций по рублю перед выходными днями. На этом фоне курс доллара восстановится до 63,30 рубля.