Манила, 30 сентября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте сравнил себя с Адольфом Гитлером и добавил, что был бы рад уничтожить на Филиппинах всех распространителей наркотиков и наркозависимых, сообщает 30 сентября Reuters.

Наркомания — самоубийство

Отметив, что Гитлер убил миллионы евреев, Дутерте сказал: «Есть три миллиона наркоманов (на Филиппинах). Я был бы счастлив всех их уничтожить». «Если в Германия был Гитлер, то на Филиппинах буду …» — сказал Дутерте, указав на себя.

«Вы знаете, кто мои жертвы. Я хотел бы решить проблему преступности в стране и спасти будущее поколение от гибели», — сказал Дутерте.

Напомним, 18 сентября президент Филиппин пообещал продолжить в стране спорную с точки зрения международного права войну с наркотиками, которая уже унесла сотни жизней и стала предметом критики президента США Барака Обамы.

Ранее Дутерте ответил на критику американского президента, назвав его «сыном шлюхи», а также обвинил США в «геноциде» мусульманского населения Филиппин во время оккупации в начале 1900-х годов.

Кроме того, Родриго Дутерте успел «отметиться» резкими заявлениями в адрес Китая, с которым Филиппины ведут давний спор за территории в Южно-Китайском море, а также оскорблением Генерального секретаря ООН — в ответ на требование соблюдения прав человека в стране Дутерте назвал Пан Ги Муна «дураком».