Париж, 30 сентября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Политика Запада в Сирии, его подход к решению проблемы исламизма, а также отказ от союза с Россией и Ираном приводит к тому, что Москва искусственно превращается во врага. Между тем, истинный враг мировой цивилизации — «исламский тоталитаризм». С таким заявлением выступил бывший премьер-министр (май 2007 г. — май 2012 г.) Франции Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro.

Цитата из к/ф «Иван Грозный». реж .Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Это грозный царь?

Комментируя происходящие политические процессы вокруг сирийской войны, Фийон отметил, что в Сирии идёт война против «исламского тоталитаризма» как часть глобальной войны с этим злом. При этом вклад Запада не вполне полноценен.

«Мы делаем недостаточно в военной борьбе — прежде всего, мы ведем ее плохо и неэффективным образом, поскольку отказываемся от необходимых альянсов», — сказал Фийон.

Фийон, претендующий на участие в предстоящих выборах президента Франции от партии «Республиканцы», отметил, что сделанный Западом выбор считает недальновидным.

«Мы полностью встали на сторону лагеря суннитов, отказавшись от альянса с Россией и Ираном против моджахедов, а это страны, с которыми мы должны сотрудничать в борьбе против нашего врага номер один — «исламского тоталитаризма», — сказал он.

В конечном итоге между Западом и Россией сложилось противостояние. Москву не включили в полноценную военную коалицию, и у неё «не осталось свободы действий».

«В лице России мы создаем противника, подталкивая его к ошибке, вместо того, чтобы помочь ей продвинуться в сторону наших целей и ценностей; мы предпочитаем противостояние партнерству, больше занимаемся морализаторством, чем геополитикой», — отметил Фийон.

Напомним, 29 сентября президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. По их мнению, особая ответственность за прекращение огня в Сирии и организация доступа для гумпомощи ООН лежит на России и президенте Сирии Башаре Асаде.