Вашингтон, 30 сентября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Лидеры стран считают, что особая ответственность за прекращение огня в Сирии и организацию доступа для гумпомощи ООН лежит на России и президенте Сирии Башаре Асаде, говорится в сообщении Белого дома.

syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

Обама и Меркель выразили глубокую обеспокоенность ростом насилия в Сирии. Обсуждая ситуацию на Украине, Обама выразил решительную поддержку нормандской группе во главе с Германией и Францией в части достижения прогресса в реализации Минских соглашений.

Говоря об Украине, лидеры стран вновь заявили о продолжающемся «нарушении территориальной целостности Украины Россией» и призвали стороны соблюдать перемирие и начать разведение сил вдоль линии соприкосновения как можно быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут проводить террористические атаки в российских городах, если Россия «не прекратит насилие» в Сирии.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах», — сказал Кирби, добавив, что Россия «продолжит отправлять на родину тела военнослужащих в мешках, терять ресурсы, даже, возможно, самолёты».