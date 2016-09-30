Барнаул, 30 сентября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Предложение о приобщении школьников к общественно полезному труду, а также ряд других инициатив, которые выдвинула новый министр образования Ольга Васильева, губернатор Алтайского края Александр Карлин полностью поддерживает. Более того, он полагает, что чем быстрее в школу вернется системная воспитательная работа, тем лучше будет для общества. «Помните, был в 90-е годы прошлого века период, когда активно внедрялась точка зрения, что учитель не должен никого воспитывать, его задача заключается лишь в передаче знаний. Плоды такого подхода мы пожинаем до сих пор. Влияние школы на формирование личностей детей и подростков заметно ослабло», — отмечает глава края. Свое мнение о ситуации в образовании он изложил сегодня, 30 сентября, в своем официальном блоге.

Светлана Шаповалова Учащийся средней школы в алтайском селе Кучук

Обозначив целый ряд инициатив Ольги Васильевой (о совершенствовании механизмов ЕГЭ, введении практико-ориентированного обучения, возрождении трудового воспитания школьников, отказе от полного разгрома системы коррекционных школ и перехода исключительно на инклюзивную модель образования), Александр Карлин признался, что поддерживает программное заявление о том, что «школа — это не только инстанция, дающая знания, но и площадка, где формируется личность ребенка и подростка».

Обрадовало губернатора и отношение Ольги Васильевой к теме приобщения детей к общественно полезному труду.

«Мне очень близка и эта позиция, я ее целиком разделяю. У нас в Алтайском крае на протяжении многих десятилетий успешно работает институт ученических производственных бригад, в основном, аграрной направленности. В настоящее время в крае 592 учебно-производственных бригады и трудовых объединений школьников, в них постоянно задействованы более 15 тысяч ребят. В текущем году, например, они обработали более 900 гектаров пахотных земель. Школьники Алтайского края успешно, на профессиональном уровне выращивают и зерновые культуры, и овощи, и картофель. С бригадами хорошо взаимодействуют и сельхозпредприятия, и фермерские хозяйства. Школьные производственные бригады имеют в бессрочном пользовании землю, собственную или арендованную технику. Производственная деятельность ученических бригад — дополнительный источник финансирования школ», — подчеркнул губернатор.

Отдельной благодарности главы края удостоилось решение о приостановлении процесса объединения вузов.

«Всегда считал, что реализация проекта создания опорных вузов шла слишком форсированно. На самом деле этим красивым определением нередко обозначался процесс поглощения более крупными вузами вузов поменьше. Ольга Васильева смело и решительно выступила против «каннибализма» в сфере высшего образования, когда вузы «поедали» один другого. Мы в крае очень осторожно относились к этому процессу, ни одного вуза не потеряли. И сегодня, я считаю, возобладала здравая точка зрения», — заявил Александр Карлин.

При этом он подчеркнул, что не является противником укрупнения, а выступает против компанейского подхода.

«Каждый государственный вуз имеет свою многолетнюю историю. Появление в регионе самостоятельного вуза диктовалось велением времени. Специалисты, выпускаемые каждым вузом, необходимы региону. И механически подходить к этому процессу было в корне неправильно. Тем более, что первыми на поглощение стояли вузы педагогического профиля, готовящие кадры для общеобразовательных школ», — напомнил глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в школы нужно вернуть практику, существовавшую в советское время, когда уборку классных кабинетов проводили сами учащиеся. Министр также заявила, что в деревенские школы нужно вернуть практику сельских бригад, которые работали в советское время на приусадебных участках.

О прекращении объединения вузов до каждого конкретного разбирательства Минобразования объявило на заседании профильного комитета Совфеда 26 сентября.

Также это ведомство намерено следить за реализацией госпрограммы поддержки вузов для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.