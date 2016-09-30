Омск, 30 сентября, 2016, 06:25 — ИА Регнум. В Омской области возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра имущественных отношений региона Вадима Меренкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР. 29 сентября беглый экс-министр сдался властям.

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«Возможно, понимая всю тяжесть и осознавая неизбежные последствия содеянного, Меренков самостоятельно обратился в следственные органы. В настоящее время следователи СК России по Омской области работают с обвиняемым, допрашивают его по существу и обстоятельствам уголовного дела. Расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Вадим Меренков обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших отчуждение земельных участков, расположенных в Кировском округе города Омска (п. «в» ч. 3 и ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Меренков, будучи первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации города, действовал совместно с Юрием Гамбургом, занимавшим тогда должность директора департамента. По данным следствия, в 2008 — 2012 годах Меренков с Гамбургом способствовали тому, чтобы аффилированным лицам предоставили в собственность по заведомо заниженной стоимости 24 земельных участка общей площадью 5,5 га. А коммерческая организация ООО «Крона» получила один земельный участок площадью более 21 га под огороды. При этом участки находились в зоне жилой застройки, вид землепользования отчуждаемых объектов недвижимости был противозаконно изменен.

После этого земельные участки были реализованы под строительство индивидуальных коттеджей. Бюджетам Омска и Омской области причинен значительный ущерб — более 200 миллионов рублей.

Меренков во время исполнения обязанностей директора департамента аналогичным способом передал в собственность граждан еще два земельных участка, причинив ущерб на сумму 10 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Напомним, в марте 2014 года Вадим Меренков скрылся от органов следствия. Он сбежал из медучреждения в Москве, где находился на стационарном лечении. Экс-министра объявили в международный розыск. Он был заочно заключен под стражу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, бывший первый заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург в июне текущего года был признан виновным в превышении должностных полномочий. Задержали его в июне 2014 года. Приговором Куйбышевского районного суда Омска Гамбургу назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 7 миллионов 450 тысяч рублей.

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