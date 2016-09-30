Иркутск, 30 сентября, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Борьбу с природными пожарами, защиту и обеспечение безопасности населения в регионах Сибири обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел в Иркутске полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда в СФО со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС России, по состоянию на 29 сентября на территории Сибири действовало 49 очагов лесных пожаров на общей площади более 2,1 тыс. гектаров. Из них крупных пожаров пять, четыре было зарегистрировано в Иркутской области на площади 710 гектаров. В Иркутской области и отдельных районах Бурятии в связи с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Запах гари и дым от действующих лесных пожаров зафиксированы в Бурятии и Забайкалье. Обстановку осложняет отсутствие осадков с начала сентября.

По мнению Сергея Меняйло, необходимо оперативно информировать население о ситуации и действиях должностных лиц всех уровней о мерах по ее стабилизации: «Главная цель — обеспечить безопасность граждан и снять накапливающуюся социальную напряженность».

По словам председателя правительства Приангарья Александра Битарова, на текущий момент наиболее сложная обстановка, связанная с природными пожарами, продолжает оставаться на территории северных районов Иркутской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в Братском, Усть-Кутском, Катангском, Качугском и Нижнеилимском районах введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведение работ по лесозаготовке. Напомним, в Приангарье с 27 сентября введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В Братске, Усть-Илимске, населенных пунктах Братского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Нижнеилимского и Качугского районов организован мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха.

По словам министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, в Иркутской области проводятся проверки работы арендаторов лесных участков. Уже наложено более 1 тысячи административных штрафов за невыполнение противопожарных мероприятий на сумму около 7 млн рублей.