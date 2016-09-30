Москва, 30 сентября, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Минобороны России с началом осеннего призыва 2016 года откроет на своём официальном сайте электронные приёмные главнокомандующих и командующих войсками для призывников и их родителей. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошкуров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приёмные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов», — сообщил представитель Минобороны.

По его словам, молодые люди также смогут получить в соответствующем разделе сайта полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», а их родные — найти интересующую информацию по тематике призыва, «а также узнать об ответственности за уклонение от призыва, в том числе об основаниях для возбуждения уголовного дела и привлечения к административной ответственности».

Как передавало ИА REGNUM, с 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. По планам Минобороны, российскую армию в ходе осеннего призыва должны пополнить 152 тысячи призывников. Ещё 600 человек планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы.

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