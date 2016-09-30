Наньнин, Китай, 30 сентября, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Суд средней ступени г. Наньнина вынес приговор бывшему секретарю комитета КПК г. Гуанчжоу Вань Цинляну, который ранее обвинялся в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Гособвинению удалось доказать вину экс-чиновника, в результате чего Вань Цинлян приговорен к пожизненному лишению свободы.

news.163.com Китайская тюрьма

Подсудимый признался в получении взяток на общую сумму в 111,25 млн юаней ($17,2 млн), однако даже чистосердечное признание не смягчило суровое наказание за преступление, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщают китайские СМИ, объем полученных экс-чиновником взяток является самым крупным с начала борьбы с коррупцией в КНР, начатой с приходом к власти Си Цзиньпина.

Бывший чиновник был арестован в 2015 г. после проведения внутренней проверки со стороны Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, начатой в начале 2015 г. Экс-чиновник сообщил, что он не собирается обжаловать приговор и надеется на смягчение наказания в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, переданные в Верховную народную прокуратуру Китая Центральной комиссией по проверке трудовой дисциплины материалы стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении экс-заместителя главы ПК ВСНП в провинции Ляонин. Чжэн Юйчжо был уличен в коррупции, уклонении от уплаты налогов и использовании служебного положения.