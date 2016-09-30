Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2016, 06:03 — ИА Регнум. В результате пожара на юге Калифорнии сегодня сгорело восемь домов, пострадал пожарный, сообщает Associated Press 30 сентября.

wuft.org Лесной пожар на юге Калифорнии.

Пострадавший доставлен в больницу с ожогами, точной информации о состоянии его здоровья у журналистов нет.

Пожарные сообщают, что огонь в округе Санта-Круз удалось локализовать, однако пожар разрастается в округе Санта-Клара.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера власти Калифорнии продлили режим эвакуации для округов Санта-Клара и Санта-Круз, сегодня пожарные разрешили жителям Санта-Круз вернуться в дома. Огонь все еще угрожает примерно 300 домохозяйствам.

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Синоптики считают, что «сезон пожаров» в южных штатах США продлится до конца октября. В этом году в Калифорнии произошли уже десятки лесных пожаров, самым разрушительным из которых стал пожар в округе Сан-Бернардино. За несколько недель пожара, бушевавшего в округе в августе месяце, выгорело более 150 квадратных километров территории, огнем уничтожено 105 домов и более 200 других построек, эвакуации подверглись 82 тыс. человек.