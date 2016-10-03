Югра, 29 апреля, 2009, 14:27 — ИА Регнум. Ипотечные кредиты с государственной поддержкой можно направить только на приобретение жилья на "первичном" рынке. Как сообщили 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ханты-Мансийского АО, такие меры вводятся для сохранения объемов строительства с 26 апреля, со дня вступления в силу окружного закона, вносящего изменения в реализацию жилищной программы.

Как заявили в Ипотечном агентстве Югры, перемены направлены на стабилизацию рынка ипотечного кредитования на территории автономного округа, вовлечение банков и обеспечение предоставления государственной поддержки желающим улучшить условия проживания.

Определен фиксированный процент компенсации части банковской процентной ставки. Он составляет 7,5% годовых вне зависимости от ставки по ипотечному кредиту банка. Изменения в законодательной базе позволят гражданам брать кредиты с государственной поддержкой на более длительный срок.

Это будет способствовать развитию конкуренции между банками, повысит их заинтересованность в совершенствовании собственных ипотечных программ. Югорчане смогут получить дополнительное снижение процентной ставки по кредитам с государственной поддержкой. Так, при оформлении займа под рыночный процент, 7,5% будет компенсировать автономный округ. Оставшуюся часть может возместить застройщик, если у него есть подобные программы, или работодатель по нормам Налогового кодекса РФ.