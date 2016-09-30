Сан-Франциско, США, 30 сентября, 2016, 05:42 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии подписал закон, который сделает все туалеты в штате «гендерно нейтральными», сообщает Associated Press 30 сентября.

slavicsac.com Табличка «гендерно нейтрального» туалета

Сообщается, что губернатор Джерри Браун уже издал постановление, согласно которому на всех туалетных кабинках должны появиться «гендерно-нейтральные» изображения.

Автором законопроекта является Фил Тин, демократ из Сан-Франциско.

«Конечно, эта простая концепция выглядит ультрасовременно по сравнению с дискриминацией, разыгравшейся в других штатах. Однако она может наметить новый курс равенства для нации», — ранее заявил Тин, презентуя законопроект.

Журналисты считают, что данный закон может «сказать новое слово» в общенациональной борьбе мужчин, считающих себя женщинами, за право на доступ в женские туалеты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, борьба «гендерно-женских» мужчин против «туалетной дискриминации» началась в Северной Каролине в августе месяце. Несколько мужчин, считающих себя женщинами, обратились в суд против закона штата, согласно которому граждане должны посещать уборные в школах и общественных местах согласно полу, указанному в их свидетельстве о рождении, а не «гендерной идентичности». На их стороне выступил Американский союз гражданских свобод и Департамент юстиции США, эксперты которого провели юридический анализ закона и посчитали его «дискриминационным».

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В сентябре вопрос права «гендерно-женских» мужчин на доступ в женские туалеты, стал предметом общенациональной дискуссии — представители ЛГБТ-сообщества посчитали, что победы в одной только Северной Каролине недостаточно и обратились в Верховный Суд, который должен будет рассмотреть возможность отмены подобных «дискриминационных законов» во всех штатах США.