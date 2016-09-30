Киев, 30 сентября, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Следствие по делу о пожаре в здании украинского телеканала «Интер» в качестве одной из версий произошедшего рассматривает самоподжог. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1».

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«Существуют разные версии, начиная от самоподжога. Следствие ведётся, опрашиваются люди», — сказал министр, подчеркнув, что необходимо выяснить причины промедления телеканала с предоставлением видеоматериалов.

Глава МВД также отметил, что руководство «Интера» считает лично его причастным к организации поджога: «Телеканал «Интер» уже сам определился: сказали, что его поджёг лично Аваков».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в Киеве «активисты» подожгли шины под зданием телеканала «Интер», обвинив журналистов в антиукраинской позиции, согласовании материалов новостных выпусков с представителями России и ДНР. Позднее в здании телекомпании произошёл пожар. В результате инцидента пострадали семь сотрудников канала.

По заявлению Арсена Авакова, в осаде участвовали бывшие солдаты 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Военнослужащие бригады отвергли эти утверждения.

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