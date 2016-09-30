Чунцин, Китай, 30 сентября, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Ученые из Чунцинского университета опубликовали результаты своего исследования, в результате которого специалистам из КНР удалось создать ткань, которая способна самостоятельно вырабатывать электричество.

lzmed.ru Исследование

«В процессе создания ткани мы использовали недорогие и легкие полиэфирные волокна. Данные волокна покрыты специальным металлическим слоем и полупроводниками для сбора и хранения энергии. Разработанное нами устройство переплетает волокно с шерстью, тем самым создавая уникальную ткань толщиной в 0,32 мм», — сообщил один из создателей ткани Фань Син.

Исследователь добавил, что ткань может использоваться для создания одежды. Она полностью «дышит», сгибается и может интегрироваться с другими тканями или устройствами. Таким образом в будущем можно будет подзарядить смартфон или любое другое устройство от свитера, пишет «Чжунго синьвэнь».

По словам создателей, ткань способна выдержать более 500 циклов зарядки/разрядки, после чего ее необходимо обновить.