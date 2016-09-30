Джуба, 30 сентября, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Президент Сальва Киир ответил лидеру оппозиции Рику Мачару, который призвал своих сторонников продолжить вооруженную борьбу с «фашистским режимом», сообщает Sudan Tribune 30 сентября.

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Согласно заявлению, озвученному пресс-службой президента, Киир «любит мир», и осуждает своего оппонента за «призывы к насилию». Президент считает, что «в политике страны не должно быть места тем, кто прибегает к силе оружия».

«Рик Мачар никогда не будет миротворцем. Он постоянно обращается к войне, чтобы заставить народ Южного Судана выполнять его требования», — сообщается в заявлении Сальвы Киира.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 сентября глава повстанцев Южного Судана Рик Мачар, который вернулся в страну из Уганды, чтобы «продолжить борьбу с фашистским режимом президента Киира», призвал своих сторонников к возобновлению военных действий. Данное заявление вызвало резкую критику Пентагона, который призвал «все стороны конфликта в стране» к миру.

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Обострение давнего противостояния между повстанцами народности нуэр, поддерживающими Мачара, и военными Киира, большинство из которых относится к народности динка, произошло в июле. Жертвами столкновений в столице африканской страны, Джубе, стали сотни человек. В ответ на рост насилия ООН заявило об увеличении контингента «миротворцев» в Южном Судане, Генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил о возможном эмбарго на поставки оружия правительству Киира, обвиняемого в жестоком подавлении восстания и терроре против мирных жителей.