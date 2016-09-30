Пекин, 30 сентября, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, китайские инженеры провели очередное испытание новейшего истребителя J-20, начало эксплуатации которого намечено на 2017 г. Судя по фотографиям, самолет проходит последние полетные испытания и практически готов к принятию на вооружение в ВВС НОАК.

motomagz.com Китайский истребитель J-20

«Китайский J-20 будет оснащен ракетами класса «воздух — воздух» увеличенной дальности и продвинутой активной радиолокационной системой. По сути, J-20 станет главным соперником американских самолетов F-22 и F-35, при этом большинство характеристик китайской машины значительно превосходят американские показатели», — сообщил военный эксперт изданию «Жэньминь жибао» на условиях анонимности.

Специалист добавил, что при прочих равных условиях, в случае начала воздушного боя между J-20 и F-22, у американского самолета «не останется ни единого шанса».

Военный эксперт отметил, что по мере расширения стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в будущем две страны могут приступить к совместному авиастроению.

Дальность полета истребителя J-20 составляет 5,5 тыс. км, при этом боевой радиус китайского истребителя не превышает 2 тыс. км. Экипаж самолета состоит из одного пилота. Первый пробный полет состоялся 11 января 2011 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после того как будет выпущен первый серийный истребитель J-20, КНР станет второй страной в мире, на вооружении которой стоит стелс-истребитель пятого поколения.