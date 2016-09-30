Москва, 30 сентября, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Лучшим подарком для террористов в Сирии будет отказ Вашингтона от сотрудничества с Москвой по сирийскому урегулированию, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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На своей странице в соцсети Facebook представитель МИД прокомментировала высказывания постпреда США при ООН Саманты Пауэр, которая назвала действия сил Сирии и России «подарком» террористическим группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (организации, деятельность которых запрещена в РФ). По словам Пауэр, эти действия «спровоцируют больший поток беженцев и больше радикализации».

В этой связи Захарова напомнила, что «наличие в Сирии террористов долгое время в принципе отрицалось Вашингтоном», и об экстремистских течениях в Сирии «мир узнал… от российских представителей». «Теперь американские эксперты вовсю оперируют этими названиями и ещё обвиняют Россию в подыгрывании террористам», — отметила представитель МИД.

«Так вот, если говорить о «подарках террористам», то это, конечно, спайка Нусры и «умеренной оппозиции», доставка боевикам гумпомощи и бомбардировки сирийской армии, сражающейся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ). Но лучшим из них будет отказ Вашингтона от взаимодействия с Россией по сирийскому урегулированию», — написала Захарова.

При этом она отметила, что «если раздающиеся из Вашингтона угрозы о прекращении взаимодействия превратятся в оформленные решения, то больше сомнений не будет — Белый дом взял боевиков под своё крыло, и на террористической улице большой праздник».

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пригрозил «приостановить двустороннее взаимодействие» между Москвой и Вашингтоном по сирийскому урегулированию, в том числе контртеррористическое партнёрство, до тех пор, пока «Россия не примет срочные меры для прекращения нападения на Алеппо» и не восстановит режим прекращения огня.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков позднее назвал заявления Вашингтона политикой угроз и шантажа, нацеленной на то, чтобы «навязать выгодные США и их клиентам решения».