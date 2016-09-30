Владивосток, 30 сентября, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Энергетики в этом году подошли к началу отопительного сезона в Приморском крае с рекордными цифрами — им должны потребители свыше 570 миллионов рублей. На сегодняшний день сразу 29 объектов самого крупного неплательщика — КГУП «Примтеплоэнерго» — находятся в отключенном состоянии. Сложившуюся ситуацию в ПАО «ДЭК» называют критической, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В преддверии отопительного сезона 2016−2017 годов в Приморье энергетики заявили о критической ситуации с расчётами предприятий ЖКХ и ВКХ. К его началу долг потребителей составил более 570 миллионов рублей. В 2015 году эта цифра находилась на уровне в 189 миллионов рублей, в 2014 — 211 миллионов, в 2013 году долг составлял 162 миллиона рублей.

Наиболее крупным неплательщиком является «Примтеплоэнерго», на долю которого приходится 360 миллионов рублей долга. С начала 2016 года этот объём вырос на 38%.

На данный момент в отключенном состоянии пребывают сразу 29 объектов «Примтеплоэнерго» по Спасскому и Пограничному филиалам. После неоднократного нарушения договорённостей о поэтапной выплате долга ограничения были введены ещё в отношении 200 объектов компании, однако из-за режима ЧС, вызванного подтоплениями после масштабного наводнения, санкции в некоторых муниципалитетах пришлось снять.

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Напряжённая ситуация с расчётами наблюдается в Находкинском и Партизанском городских округах, в Спасске, в Лесозаводском и Хасанском районах. В большинстве своём предприятия ссылаются на низкую платёжную дисциплину населения.

«В целом долги предприятий отрасли водо-канализационного и жилищно-коммунального хозяйства текущем году выросли на 20%. К началу отопительного сезона столь внушительная задолженность сформирована впервые», — подчеркнули энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе энергетики планировали оставить без электроснабжения объекты МВД на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей. Предприятия накопили долги в размере 50 миллионов рублей, причём наиболее крупная сумма пришлась на Приморский край — свыше 20 миллионов рублей.