Москва, 30 сентября, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Первый заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-полковник Андрей Сердюков может заменить избранного депутатом Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова на посту командующего Воздушно-десантными войсками России. Об этом 30 октября пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

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«В настоящее время решение о назначении Андрея Сердюкова уже принято на уровне Минобороны. Ждём указа президента России, так как офицеры на должности от командира дивизии и выше назначаются только распоряжением главнокомандующего», — сообщил собеседник издания.

При этом отмечается, что Андрей Сердюков уже покинул Южный военный округ и прибыл в штаб ВДВ в Сокольниках.

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Информацию о готовящемся назначении Андрея Сердюкова на должность командующего ВДВ также приводит ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. По данным агентства, официальное назначение может состояться в октябре.

Как передавало ИА REGNUM, нынешний командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов утвержден президиумом генерального совета «Единой России» в качестве кандидата на должность руководителя комитета Госдумы по обороне. Ранее возглавлявший этот комитет генерал Владимир Комоедов (КПРФ) не прошёл в новый состав нижней палаты.

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