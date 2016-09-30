Вашингтон, 30 сентября, 2016, 03:43 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби считает что его заявления о последствиях для Москвы в связи с ситуацией в Сирии были не угрозой, а констатацией фактов. Об этом он заявил на брифинге 29 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Нет. Это были факты», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста, не являлись ли угрозой его слова «о том, что русские будут возвращаться в мешках и так далее».

«И это не новые факты. Здесь нет того, о чём мы не говорили бы раньше, — добавил Кирби. — Вопрос был о том, каковы будут последствия для России за её несерьёзное отношение к выполнению своих обязательств. И я сказал то, что я уже говорил и что говорил госсекретарь много раз: последствия будут — ещё больше войны, больше крови».

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее Джон Кирби заявил, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут проводить террористические атаки в российских городах, если Россия «не прекратит насилие» в Сирии.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах», — сказал Кирби, добавив, что Россия «продолжит отправлять на родину тела военнослужащих в мешках, терять ресурсы, даже, возможно, самолёты».

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