Каир, 30 сентября, 2016, 03:13 — ИА Регнум. Целью теракта в столице Египта был Закария Абд-эль-Азиз, старший помощник главного прокурора Египта, сообщает Ahram Online 30 сентября.

signsign.ru Взрыв машины

Согласно заявлению Министерства внутренних дел страны, в результате взрыва бомбы, размещенной в припаркованном автомобиле, высокопоставленный чиновник и сопровождавшие его охранники не пострадали, однако был смертельно ранен случайный прохожий.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в престижном районе Тагамму Хамис в пригороде Каира прогремел взрыв. Полицейские сообщили о теракте, целью которого являлся «высокопоставленный чиновник».

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за терракт, однако МВД Египта считает организаторами покушения «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, «Братья-мусульмане» (запрещена в России) ведут вооруженную борьбу за «чистый ислам» с момента создания салафитской организации Хасаном Аль-Банной в Египте в 1928 году. На сегодняшний день организация имеет значительное влияние в Палестине, Иордании, Египте, Сирии и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. Исламисты стали широко известны во время «Арабской весны»: во время переворота 2011 года в Египте лидер организации Мохаммед Мурси пришел к власти в стране. В 2013 году он был низложен военными, организация запрещена египетским судом.