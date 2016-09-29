Москва, 30 сентября, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии в течение дня 29 сентября был нарушен 92 раза террористами и причисляющими себя к оппозиции боевиками. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Война

«Вооружённые формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из миномётов и стрелкового оружия обстреляли населённые пункты Хараста, Джаубар, Дума, Хауш-Насри, фермы в населённом пункте Хауш-эль-Фара провинции Дамаск, а также населённые пункты Айн-эл-Кантара, Ард-эль-Вата, Сараф и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али провинции Латакия», — говорится в документе.

В провинции Дамаск обстрелам из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия подверглись населённые пункты Хауш-Насри, Джаубар, Хараста, Дума, Хауш-эль-Фара, Кабун, Блелия и Бахария, фермы населённых пунктов Хауш-эль-Фара и Дума, больница Ибн-Сина и школа медицинской службы в населённом пункте Хараста.

В провинции Алеппо террористами были обстреляны населённые пункты Брайдж-эр-Рих, Караси, Эль-Хадер, Шейх-али-Кобтани и Азизи, в городе Алеппо — кварталы Аз-Загра, районы «1070», Рамуси, Лерамон, Хай-эль-Ансари, Дар-Меньян, Карм-эль-Джебель, Эль-Машарка, Мухейм-Хандрат, Эль-Халидия, Дахия-эль-Асад, Эль-Джамария, Эль-Махамед, крепость Карьят-Халаб, торговый центр «Кастелло», КПП на дороге в районе Кастелло, цементный и газовый заводы, телевышки в квартале Хай-эль-Антари, базар в квартале Хай-эль-Антари.

В провинции Хама из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия были обстреляны населённые пункты Сандари, Тарфави, Мурейвед, Махарда, Хамамият, Крах и ж/д станция в населённом пункте Нарб-Нафса.

В провинции Латакия обстрелам подверглись населённые пункты Кермель, Хатур-Тахтани, Раша и позиции правительственных войск в районе гор Зуайкат, а также населённые пункты Теснин, Кафр-эль-Абед, Кафер-Нан в провинции Хомс.

Подчёркивается, что ВКС России и ВВС Сирии по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

При участии российской стороны 29 сентября было продолжено оказание гуманитарной помощи сирийскому населению. В частности, жителям населённого пункта Слайеб-Туркман провинции Латакия переданы продукты питания — сахар, мука, рис, чай, мясные и рыбные консервы, общей массой 2,24 тонны. В населённый пункт Кайрун провинции Хама доставлена одна тонна муки.

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится также в документе.