Вашингтон, 30 сентября, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Посольство России в Вашингтоне ввело усиленные меры безопасности из-за угроз экстремистов провести 30 сентября акции протеста в связи с новым витком боевых действий в сирийском Алеппо, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Юрий Мельник.

usa.russian-club.net Здание посольства России в США

«Мы усилили собственные меры безопасности», — приводит его слова агентство РИА Новости. Мельник добавил, что посольство рекомендует российским гражданам «воздержаться от мест массового скопления людей, проявлять бдительность и следовать рекомендациям МИД России».

Как передавало ИА REGNUM, накануне МИД выступил с рекомендацией для граждан России, находящихся или проживающих за рубежом:

«В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо. Не исключено, что подобное мероприятие может быть использовано экстремистскими элементами в некоторых странах для нападок на Россию и провокаций против её граждан.

В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности».