Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2016, 02:28 — ИА Регнум. На Камчатке перед стартом эпидемиологического периода по ОРВИ и гриппу планируется вакцинировать против гриппа 40% населения. Пока прививки сделали чуть более 17,5 тыс. взрослых и 9,8 тыс. детей. Это менее половины от общего числа запланированных прививок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона. При этом Камчатка получил пока не всю необходимую вакцину.

vashaibolit.ru Прививка

На полуостров поступило только 78% препаратов от общего заявленного Камчаткой количества. Но в ближайшее время все лекарства поступят в край, заверили корреспондента ИА REGNUM в минздраве. При этом отметили, что некоторые предприятия на Камчатке самостоятельно покупают вакцину для своих сотрудников.

Для плановой вакцинации взрослых в этом году был выбран препарат «Совигрипп». Для вакцинации детей — «Гриппол плюс». Специалисты советуют людям уже сейчас делать прививки, так как для выработки антител нужно время, а сезон подъема уровня ОРВИ начнется в октябре.

В первую очередь вакцинацию проходят маленькие дети, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, люди от 65 лет и старше.

По статистике, ежегодно от гриппа на Камчатке прививаются до 40% населения. Такой большой объем позволяет региону избежать серьезных последствий сезонного ОРВИ и гриппа. В том числе, в декабре прошлого года и январе текущего, когда на Камчатке была эпидемия, медики не расценивали её как критическую ситуацию.