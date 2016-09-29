Москва, 30 сентября, 2016, 02:17 — ИА Регнум. Минобороны России с осеннего призыва 2016 года начнёт обеспечивать призывников рационами питания на пути следования к месту прохождения службы. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошкуров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Все призывники при следовании к месту службы будут обеспечены рационами питания на весь путь следования. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание новобранцев, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников», — сообщил генерал-полковник.

В ходе призыва граждане, направляемые для прохождения военной службы, перед отправкой в войска будут переодеваться в повседневную форму: для ВМФ — чёрного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета.

Сообщается, что новобранцы и увольняемые военнослужащие будут доставляться к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным, авиационным и морским транспортом. В воинские части, дислоцированные в отдалённых регионах, таких как Камчатский край и Сахалинская область, доставка новобранцев будет осуществляться с использованием самолётов военно-транспортной и гражданской авиации, морским транспортом.

Как передавало ИА REGNUM, с 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. По планам Минобороны, российскую армию в ходе осеннего призыва должны пополнить 152 тысячи призывников. Ещё 600 человек планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы.

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