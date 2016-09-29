Абуджа, 30 сентября, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (UNICEF) требует от мирового сообщества «срочной помощи» для голодающих в Нигерии, сообщает Daily Mail 30 сентября.

Carla Gomez Monroy Нигерийские школьники

Согласно заявлению, сделанному в четверг представителем Фонда, Арьян де Вагт, в течение следующего года от голода в Нигерии могут умереть 75 тыс. детей, что гораздо больше, чем непосредственные военные жертвы за несколько лет конфликта между правительственными силами и боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Вы просто не видите этого. Там ситуация, как в Сомали пять лет назад», — заявил представитель UNICEF.

По подсчетам специалистов ООН, число голодающих в Нигерии достигло 4 миллионов человек, из них 2,2 миллиона находятся на территориях, контролируемых террористической организацией «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Де Вагт сообщает, что количество денежных средств, необходимое для спасения хотя бы тех детей, «жизнь которых висит на волоске», оценивается в $115 млн. На данный момент UNICEF удалось привлечь только $24 млн., что «катастрофически недостаточно». Кроме того, представитель Фонда заявляет о «недостаточной и несогласованной» доставке помощи властями Нигерии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце UNICEF заявлял о 49 тысячах детей в Нигерии, находящихся в состоянии, близком к голодной смерти. Как видно из последнего доклада, ситуация в африканской стране резко ухудшилась.

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Жертвами войны, которую исламисты ведут с правительством страны с 2009 года, стали не менее 20 тыс. жителей Нигерии. Не менее 2,5 миллиона человек стали беженцами с территорий, контролируемых «Боко Харам"*, — террористическая организация, запрещенная в России и большинстве стран мира, считается одной из самых жестоких радикальных организаций на планете.

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31 августа нигерийские военные начали масштабное наступление на позиции «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Борно. Командующий операцией Лаки Ирабор заявил об «окончательном уничтожении» группировки в течение двух недель. Пока этого не произошло. Заявления об уничтожении лидера боевиков Абубакара Шекау также не подтвердились.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ