Ульяновск, 30 сентября, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Представители иранских компаний рассматривают возможность организовать в Ульяновской области плантации для выращивания ягод.

Голубика

Как сообщил на своей странице в социальной сети первый заместитель председателя правительства Ульяновской области, глава регионального министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Александр Чепухин, первые договоренности и иранскими бизнесменами уже достигнуты.

По его словам, под организацию ягодных полей планируется отвести до 5 тыс га орошаемых земель в Старомайнском районе области. На этих землях планируется выращивать голубику.

Подробности проекта Чепухин обещает обнародовать после возвращения с XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016», в кулуарах которого и прошло обсуждение будущего проекта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 сентября в Сочи открывается XV Международный инвестиционный форум.

Мероприятие предусматривает проведение более 20 панельных дискуссий, тематику которых условно можно разделить на три части. Это инструменты экономического роста страны в целом и инвестиционный климат. 12 панельных дискуссий пройдут под эгидой региональных инструментов инвестиционного роста, пять дискуссий — по развитию новых компетенций.

В форуме планируется участие компаний из 25 стран мира, которые представят около 400 инвестиционных проектов. Первые соглашения форума «Сочи-2016» уже подписаны накануне его открытия.