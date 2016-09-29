Белград, 30 сентября, 2016, 01:38 — ИА Регнум.



Флаги Сербии и Белоруссии

«Переговоры о сотрудничестве ведутся давно и можно констатировать, что белорусская сторона к ним готова лучше, чем сербская», — заявил 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM сербский политолог, культуролог, доктор социологических наук, профессор, научный сотрудник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич, оценивая перспективы белорусско-сербского диалога.

«Желание развивать экономическое сотрудничество есть с обеих сторон», — констатировал сербский учёный.

По его мнению, в переговорах с Белоруссией сербская сторона демонстрирует «анархистский подход и в итоге не ясно, чего она хочет, какими возможностями на самом деле располагает, какие вопросы в силах решать».

«Товарооборот между Сербией и Белоруссией есть и есть перспективы его наращивания, — констатировал Милошевич. — В Сербии ценятся белорусские тракторы и другие товары».

При этом в Белоруссии мало знают о сербских товарах. Однако и в этом недоработка сербской стороны, полагает эксперт.

«Проблема не столько в Белоруссии, сколько в Сербии», — уверен Милошевич.

Он обратил внимание на проблему реализации заявленных проектов по созданию белорусско-сербских совместных предприятий, констатировав инертность сербской стороны. По мнению эксперта, сдерживанию двустороннего сотрудничества препятствуют и политические факторы.

«В правительстве Сербии есть министерство «евроинтеграции», но нет даже офиса для сотрудничества с Белоруссией и Россией. Это ошибка», — сказал сотрудник белградского Института политических исследований.

По его мнению, «белорусско-сербское сотрудничество держится на инициативе белорусской стороны, у сербской стороны инициативность не просматривается». Также с сожалением он констатировал: «Много деклараций о славянском братстве, но практического выхода нет».

Ещё хуже, чем в экономической сфере двусторонних отношений обстоят дела в сфере гуманитарной, обратил внимание эксперт: «Сербские люди не знают культуры Белоруссии. В сербских СМИ можно найти заметки о том, например, что в Белоруссии хорошие вузы. Однако нет ни обмена студентами, ни обмена профессорами. В целом гуманитарные отношения очень слабые и держатся на частных инициативах без поддержки государства и внешнего финансирования».