Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Делегация Группы «ФосАгро», возглавляемая генеральным директором Андреем Гурьевым, в которую также вошли заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по работе с государственными органами Валерий Федоров и директора компаний, входящих в крупнейшую в России сбытовую сеть по поставкам удобрений «ФосАгро-Регион», принимает участие в мероприятиях юбилейного XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

phosagro.ru Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев

Международный инвестиционный форум «Сочи» — эффективная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти для обсуждения вопросов развития мировой экономики, перспектив инвестиционного и инновационного будущего нашей страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов и ведущих компаний России. Ожидается, что в работе форума примут участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний из 24 стран мира.

Планируется, что 30 сентября на пленарном заседании «Новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни» выступит председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В рамках деловой программы Форума Андрей Гурьев как генеральный директор крупнейшего поставщика удобрений на российский рынок Группы «ФосАгро» и Президент Российской ассоциации производителей удобрений, в частности, намерен обсудить вопросы обеспечения продовольственной безопасности в России и мире, поделиться успешным опытом по развитию внутреннего рынка потребления минеральных удобрений, поддержке отечественного сельского хозяйства и повышению конкурентоспособности российской промышленности.

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» 30 сентября будет подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического развития РФ, правительством Вологодской области и ПАО «ФосАгро» по продвижению проектов в сфере промышленной и сельскохозяйственной биотехнологии. Оно является ярким примером системного подхода и скоординированной работы бизнеса, власти и научного сообщества.