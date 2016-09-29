Москва, 30 сентября, 2016, 01:25 — ИА Регнум. В рамках осеннего призыва 2016 года, который начинается в России с 1 октября, на военную службу планируется призвать 152 тысячи человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошкуров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Осенью текущего года будет призвано на военную службу и направлено для ее прохождения в Вооруженные силы, другие войска, воинские формирования и органы 152 тысячи человек. Кроме того, 600 человек планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы», — сообщил генерал-полковник.

Отмечается, что для прохождения военной службы также планируется направить более 20 тысяч призывников, получивших подготовку по военно-учётным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.

Перечень военно-учётных специальностей, по которым осуществляется подготовка призывников в образовательных организациях ДОСААФ, в этом году увеличена с 12 до 14 за счёт двух специальностей войск связи: специалисты кабельных линий связи и специалисты коротковолновых радиостанций.

Осенью 2015 года в порядке эксперимента были сформированы две научно-производственные роты численностью по 40 человек каждая на базе Тамбовского завода «Революционный труд» и Судоремонтного завода в Севастополе. В ходе предстоящего осеннего призыва в них также будут направляться молодые люди. Продолжится набор и в спортивные роты. На данный момент укомплектовано четыре таких роты, службу в них проходят 373 человека.

Говоря об отсрочках, представитель Генштаба напомнил, что с начала июля этого года вступили в силу поправки к федеральному закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предусматривается предоставление отсрочки гражданам, поступившим в войска Национальной гвардии России по окончании вуза и имеющим специальные звания.

Генерал-полковник также сообщил, что с осеннего призыва 2016 года повышаются требования к здоровью граждан, подлежащих призыву на военную службу, однако подробностей нововведений не уточнил.