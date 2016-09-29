Гавана, 30 сентября, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Куба продолжит своё участие в бразильской программе «Больше врачей». Несмотря на то, что официальная Гавана осудила импичмент Дилмы Руссефф и именует случившееся парламентским переворотом, указано на официальном сайте Министерства здравоохранения Кубы.

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В рамках этой программы впервые предоставлены медицинские услуги миллионам бразильцев. 83 процента врачей, принимающих участие в ее реализации, это кубинцы. Как сообщает Prensa Latina, работа кубинских медиков распространяется на две трети территории Бразилии, принося пользу 40 миллионам граждан. Особенно, семьям с низким уровнем доходов, комментирует Кубинское агентство новостей (ACN).

Отметим, что экс-президент Бразилии Дилма Руссефф высоко оценила помощь кубинских медиков народу своей страны. И назвала Остров свободы — «примером всему миру».