Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над нидерландским АЗ в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:0.

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Голами в составе перетбургского клуба отличились Александр Кокорин, оформивший дубль (26-я и 59-я минуты), Жулиано (48-я минута), Доменико Кришито (66-я минута) и Олег Шатов (80-я минута).

За 15 минут до окончания матча Лука Джорджевич получил тяжелую травму. Все замены к этому моменту были израсходованы, и остаток игры футболисты «Зента» провели вдесятером.

На сегодняшний день «Зенит» лидирует в группе D, имея на своём счету шесть очков. Соперником петербуржцев в следующем туре группового этапа Лиги Европы станет ирландский «Дандолк».