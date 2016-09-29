Кито, 30 сентября, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Национальный секретариат управления рисками Эквадора повысил с желтого до оранжевого уровень опасности, связанный с вулканом Тунгурауа. Такое решение было принято после изучения последних докладов Геофизического института. Вулканологи отмечают, что было зарегистрировано очевидное увеличение числа внутренних толчков и появление эпизодов тремора земной коры в районах, близких к кратеру.

heraldsun.com.au Вид из Сан-Педро-де-Риобамба на вулкан Тунгурауа

Эксперты оценивают вероятность реактивации Тунгурауа в ближайшее время (от дней до часов) как высокую. И, как указано в докладе, рассматриваются два наиболее возможных сценария вулканической деятельности: быстрая реактивация, с выбросом большой колонны газа и пепла, а также пирокластических струй (этот сценарий рассматривается как самый вероятный). Возможна также постепенная реактивация, с умеренными взрывами и выбросами среднего количества пепла, сообщает «Эквадор сегодня».

Вулкан Тунгурауа, что в переводе означает «огненное горло» находится в Эквадорских Андах, на территории национального парка Сангай. По названию вулкана именована и провинция Тунгурауа. Абсолютная высота вулкана 5023 метра над уровнем моря. Вулкан активен начиная с 1999 года. Крупнейшие извержения были 16 августа 2006 года и 6 февраля 2008 года, когда два населенных пункта засыпало пеплом. 17 декабря 2012 года и 1 февраля 2014 года вулкан вновь заявил о себе.