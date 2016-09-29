Минск, 30 сентября, 2016, 00:30 — ИА Регнум.



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В рамках официального визита председателя правительства Белоруссии Андрея Кобякова в Молдавию 3 октября запланированы переговоры первого замминистра иностранных дел Белоруссии Андрея Евдоченко с замминистра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Лилия Дарием. Об этом 29 сентября на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«Во время переговоров будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, — сообщил Мирончик. — Отношения между Белоруссией и Молдавией носят дружественный характер и отличаются высоким уровнем взаимопонимания, активный политический диалог происходит на самом высшем уровне».

Молдавия является важным торгово-экономическим партнером Белоруссии: за семь месяцев 2016 года в общем объеме белорусского экспорта Молдавия заняла 18-е место, а среди стран СНГ — 4-е место по объему товарооборота (после России, Украины и Казахстана). В январе-июле 2016 года товарооборот вырос на 9,5% к аналогичному периоду 2015 года и составил $137,4 млн.

«Республика Беларусь остается важным потребителем молдавской винодельческой и плодоовощной продукции (около 25 и 10 процентов молдавского экспорта соответственно), — отметили в МИД РБ.

Как сообщало ИА REGNUM, рост товарооборота Белоруссии с Молдавией способствовал насыщению российского рынка продовольствия. По итогам 2015 года белорусско-молдавский товарооборот составил $268,3 млн ($411,8 млн в 2014 году). Основу белорусского экспорта составляют нефтепродукты и продукция машиностроения.