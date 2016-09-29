Вашингтон, 30 сентября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама подписал закон о бюджете, продлевающий финансирование правительства страны до 9 декабря, передаёт агентство Reuters.

whitehouse.gov Обама

Днём ранее документ вслед за Сенатом был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Закон удалось принять до конца дня 30 октября, что позволило избежать блокирования работы правительства США накануне президентских выборов.

Компромисса по бюджету в этом году удалось достичь без больших разногласий. В законопроекте были учтены требования демократического меньшинства в Конгрессе о выделении $500 млн на ликвидацию последствий наводнения в Луизиане и $1,1 млрд на борьбу с вирусом Зика. Также демократы и республиканцы договорились поддержать город Флинт в Мичигане, где разгорелся скандал между жителями города и властями после обнаружения свинца в водопроводе.

Напомним, в 2013 году правительство США осталось без финансирования на 2,5 недели из-за невозможности республиканцев и демократов в Конгрессе договориться о бюджете.