Нижний Новгород, 30 сентября, 2016, 00:25 — ИА Регнум. В Дзержинске (Нижегородская область) первоклассник самостоятельно приехал на автомобиле в школу, сообщает ProGorod. Ребенок припарковал автомобиль у школы и ушел на уроки.

Цитата из к/ф «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза». реж Джордж Лукас. 1999. США «У каждой саги есть начало»

По одной из версий, ребенок украл у родителей ключи от автомобиля. Кто и когда научил ребенка водить автомобиль, пока не известно.

В региональном управлении ГИБДД говорят, что родителям мальчика за его проступок может грозить штраф до 15 тыс. рублей.

Кроме того, семья, где первоклассник совершенно свободно может взять автомобиль и разъезжать на нем по городу, может стать объектом внимания со стороны комиссии по делам несовершеннолетних.

Правоохранительные органы пытаются установить, где были родители ребенка в то время, когда он за рулем иномарки ехал в школу.