Мехико, 30 сентября, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Мексиканские власти назвали Уго Паласиос, псевдоним «Странник», который находится в розыске, одним из главных ответственных за исчезновение 43 студентов в городе Игуала, штат Герреро. Напомним, что трагедия произошла осенью 2014 года, когда молодые люди вышли на демонстрацию против реформы образования. В ответ власти города санкционировали полиции передачу студентов представителям наркокартеля «Единые воины», для того, чтобы они «разобрались со смутьянами». После чего, уже два года следствие не может установить местонахождение студентов. Или, хотя бы, уточнить, живы ли они.

Диего Ривера. Революция. 1926

Судебно-медицинские исследования и изучение телефонных переговоров позволили следствию идентифицировать Уго Паласиоса как координатора взаимодействия главарей картеля «Единые воины» с руководством полиции города Игуала. Как сообщает La Jornada, в этих исследованиях был использованы новейшие технологии. В результате, были определены возможных 120 мест, где могут находиться тайные захоронения студентов: в Игуале, Кокуле, Сьюдад-де-Уицуко (штат Герреро).Сейчас представители следственных органов и генпрокуратуры намерены, совместно с экспертами и родственниками пропавших студентов, начать эксгумацию в названных 120 местах возможных захоронений. Поставит ли это точку в расследовании дела о трагедии в штате Герреро?