Минск, 30 сентября, 2016, 00:03 — ИА Регнум.



Флаг Белоруссии

В Сараево 3−5 октября на уровне заместителей министров иностранных дел пройдут политические консультации Белоруссии и Боснии и Герцеговины. Об этом 29 сентября на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«Стороны обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-боснийского диалога по всем направлениям, совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений, взаимодействие в рамках универсальных и региональных международных организаций», — сообщил Мирончик.

На политических консультациях белорусскую делегацию возглавит Елена Купчина, боснийскую — Йосип Бркич. Отдельной темой переговоров станет обмен опытом и координация подходов постсоветской и постюгославской республик к работе Центрально-Европейской инициативы.

«Это актуально, потому что 1 января 2017 года Белоруссия примет Председательство в этой субрегиональной организации именно от Боснии и Герцеговины», — отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Баня-Луке (Республика Себская, Босния и Герцеговина) на ежегодной встрече министров иностранных дел (СМИД) членов Центрально-Европейской Инициативы принято решение предоставить Белоруссии председательство в данной организации. Белоруссия состоит в ЦЕИ с 1996 года. Организация создана в 1989 году Италией, Австрией, Венгрией и Югославией, она объединяет 18 государств (Албания, Австрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Болгария, Венгрия, Италия, бывшая югославская Республика Македония, также образованные на территории разделённой Югославии Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Сербия и Черногория, а также «восточные партнёры» Евросоюза» — Молдавия, Белоруссия и Украина).

Также напомним, 28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выступает против искусственной политизации референдума по вопросу о праздновании 9 января Дня Республики Сербской. Референдум состоялся 25 сентября: 99,81% избирателей высказались за сохранение 9 января в качестве даты празднования Дня Республики Сербской, созданной во время гражданской войны в Югославии и ныне пребывающей в составе БиГ.