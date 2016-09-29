Великий Новгород, 30 сентября, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Первое заседание Новгородской областной думы шестого созыва, которое состоялось в Великом Новгороде 28 сентября, принесло немало сюрпризов. Во-первых, только на нём стало известно, кто именно стал депутатом областной думы по партийным спискам — постановления облизбиркома о передаче мандатов принимались буквально накануне. Во-вторых, оказалось, что у спикера думы Елены Писаревой, чьё повторное избрание на этот пост было прогнозируемым, будет не два, а три штатных заместителя. В-третьих, в новом созыве думы увеличили число постоянных комитетов: раньше их было четыре, теперь — шесть. Кому и что досталось — разбиралось ИА REGNUM.

Duma.niac.ru Первое плановое заседание Новгородской областной Думы шестого созыва

Вместо «паровозов»

Согласно предварительным итогам выборов, по партийным спискам в Новгородскую областную думу были избраны губернатор Новгородской области Сергей Митин («Единая Россия»), лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Было очевидно, что менять свои посты на кресла депутатов парламента Новгородской области никто из них не собирался: Миронов отказался от мандата 20 сентября, Жириновский и Митин — 22 сентября. Однако постановления о том, кому именно передали мандаты «паровозы» списков, облизбирком принял лишь накануне первого заседания областной думы, 27 сентября. Причём, у единороссов вышла двойная замена.

Мандат губернатора Новгородской области Сергея Митина передали номеру 1 в региональной группе №12, главе Окуловского района Сергею Кузьмину, но тот от мандата тоже отказался и, в свою очередь, его передали второму номеру в этой же группе — заместителю генерального директора ООО «Новгородская картофельная система» Юрию Ивлеву. 33-летний Ивлев, как указано в документах облизбиркома, — житель Москвы. То есть вышло, что этот депутатский мандат достался «варягу», причём весьма состоятельному (общий годовой доход Ивлева, согласно данным облизбиркома, более 23,2 млн рублей).

Мандат лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского передали первому номеру региональной группы №15 — индивидуальному предпринимателю из города Боровичи Новгородской области Андрею Васильеву.

Мандат лидера «Справедливой России» Сергея Миронова получила депутат думы Великого Новгорода, социальный работник Надежда Пельгемяйнен.

Одномандатники

С депутатами-одномандатниками всё стало ясно сразу после единого дня голосования: в 14 из 16 округов победу одержали кандидаты от «Единой России», в двух остальных — выдвиженцы от «Справедливой России». Причём лишь семь из них работали в облдуме предыдущего созыва. Это Александр Кашицын («Справедливая Россия», округ №3) и единороссы Сергей Бусурин (округ №1), Дмитрий Игнатов (округ №6), Анатолий Федотов (округ №7), Юрий Зернов (округ №11), Михаил Галахов (округ №13) и Елена Писарева (округ №16).

Среди новых имён — генеральный директор строительной компании «Деловой партнёр плюс» Михаил Караулов, участвовавший в выборах от «Справедливой России» и победивший в округе №5 в Великом Новгороде. Остальные — единороссы: генеральный директор ООО «Сады Старой Руссы» Ольга Борисова (округ №2), генеральный директор ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» Николай Верига (округ №4), заместитель директора ООО «Базис», депутат думы Великого Новгорода Андрей Ломанов (округ №8), председатель совета ассоциации товаропроизводителей «Новгород» Сергей Вяткин (округ №9), генеральный директор ООО «Трест-2» Александр Лозюк (округ №10), заместитель генерального директора ПАО Группа компаний «ТНС энерго» — управляющий директор ООО «ТНС энерго Великий Новгород» Сергей Хвостиков (округ №12). По округу №14 выборы выиграл генеральный директор ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» Анатолий Можжерин — сын владельца комбината и депутата областной думы прежнего созыва Владимира Можжерина.

Ещё один представитель «Боровичского комбината огнеупоров» — директор по информационным технологиям Юрий Саламонов — победил на выборах в облдуму по одномандатному округу №15. Но в первом заседании участия не принимал. На сайте думы у него даже нет фотографии.

Места по партийным спискам

Что касается депутатов, прошедших по партийным спискам, здесь сохранялась интрига. Окончательный список глава избирательной комиссии Новгородской области Борис Алексеев огласил лишь на заседании думы.

Итак, по списку «Единая Россия» получила ещё семь мест. Помимо Ивлева, в думу прошли управляющий Новгородским региональным отделением Пенсионного фонда России Алексей Костюков, генеральный директор ООО «Новгородский бекон» Роман Нисанов, исполнительный директор ПАО «Акрон» Владимир Гавриков, главный врач Валдайской центральной районной больницы Наталья Усатова, председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Левочский» Александр Федоровский и депутат Госдумы Сергей Фабричный.

Фабричный, который был председателем областной думы четвёртого созыва, депутатом регионального парламента шестого созыва пробыл недолго: на первом же заседании он был делегирован он Новгородской областной думы в Совет Федерации. Таким образом, в думе вновь образовалась вакансия.

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Фракция КПРФ в областной думе нового созыва будет представлена тремя депутатами, из которых двое — Валерий Гайдым и Вячеслав Степанов — работали в думе предыдущего созыва, а Ольга Ефимова перешла из думы Великого Новгорода. При этом в областную думу она тоже вроде как вернулась: в 2013 году Ефимова меняла пост депутата регионального парламента на кресло муниципального депутата.

Во фракции ЛДПР в нынешнем созыве будет трое депутатов. Помимо Васильева, которому достался мандат от Жириновского, места в думе Новгородской области получили помощник депутата Госдумы Алексей Чурсинов и менеджер ООО «Терра Текс» Константин Макаров.

Больше всего удивил состав фракции «Справедливой России», куда, помимо Надежды Пельгемяйнен, вошли ранее совершенно неизвестные новгородцам начальник департамента материально-технического обеспечения ОАО «Торговый дом РЖД», житель Ивановской области Сергей Феодотов и директор ООО «Рынок «Народный» из посёлка Варнавино Нижегородской области Евгений Катенов.

Из тех, кто прошли по спискам, в Новгородскую областную думу вернулись всего четыре депутата предыдущего созыва: Нисанов, Гавриков, Гайдым и Степанов.

Таким образом, из 32 депутатских мандатов 20 в новой думе получили новые люди.

Руководство: спикер и заместители

Председателем Новгородской областной думы вновь стала Елена Писарева. Для неё это будет уже второй руководящий срок подряд. Избрание Писаревой было безальтернативным (иные кандидатуры не выдвигались ни одной из фракций), за неё проголосовало большинство.

Неожиданностью для многих стало увеличение числа вице-спикеров — с двух до трёх. При этом все они будут работать на постоянной, штатной основе. Депутат-старожил регионального парламента Валерий Гайдым (КПРФ) сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что ещё накануне об этом не было и речи. Напротив, высказывались предложения о сокращении заместителей до одного.

Но ещё больше поразили кандидаты, выдвинутые на эти посты.

«Единая Россия» выдвинула генерального директора ООО «Сады Старой Руссы» Ольгу Борисову.

ЛДПР — Алексея Чурсинова. «Справедливая Россия» — директора рынка «Народный» из Нижегородской области Евгения Катенова.

И если с Борисовой и Чурсиновым новгородцы хоть более-менее знакомы (о старорусских садах много рассказывали СМИ, а Чурсинов — бывший работник прокуратуры), то Катенова многие собравшиеся на первом заседании областной думы увидели впервые.

Казалось бы, несмотря на значительное обновление депутатского корпуса, в думе остались депутаты с большим парламентским опытом, поэтому эти кадровые решения выглядели как минимум странными. «Сложилось впечатление, что заместителей председателя думы поставили по принципу «кто-то за кого-то замолвил словечко», «кто-то кому-то что-то пообещал», «ты мне — я тебе», — прокомментировал ИА REGNUM лидер фракции КПРФ Валерий Гайдым. Такое впечатление, отметим, сложилось не только у немногочисленной оппозиции.

Должности в комитетах

В Новгородской областной думе шестого созыва образовано шесть комитетов (вместо прежних четырех). На первом заседании были избраны их председатели, а в некоторых ‑ и заместители председателей.

Вот как распределились эти места.

Председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению, как и в предыдущем созыве, стал Сергей Бусурин («Единая Россия»), заместителем председателя избран Сергей Вяткин («Единая Россия»).

Комитет по бюджету, финансам и экономике возглавил Анатолий Федотов («Единая Россия») — напомним, в предыдущей областной думе этот пост занимал директор «Акрона», единоросс Владимир Гавриков.

Председателем комитета по строительству и дорожному комплексу избран Александр Лозюк («Единая Россия»), его заместителем стала Надежда Пельгемяйнен («Справедливая Россия»).

Комитет по социальной политике возглавил Алексей Костюков («Единая Россия»).

Председателем комитета по жилищно-коммунальной политике и топливно-энергетическому комплексу стал Сергей Хвостиков («Единая Россия»), его заместителем — Валерий Гайдым (КПРФ).

Комитет по природопользованию и сельскому хозяйству возглавил Александр Федоровский («Единая Россия»), его заместителем стал Николай Верига («Единая Россия»).

Отметим, что коммунист Гайдым занял должность заместителя председателя комитета по жилищно-коммунальной политике и топливно-энергетическому комплексу на постоянной профессиональной основе. Остальные должности председателей комитетов и их заместителей — общественные, вознаграждения за работу депутаты получать не будут.

Фракции

В Новгородскую областную думу прошли представители четырёх партий. Они образовали четыре фракции соответственно.

Самая многочисленная — «Единая Россия», в ней состоит 21 депутат. Во фракции «Справедливая Россия» — пять депутатов, во фракциях ЛДПР и КПРФ — по три депутата.

Напомним, в предыдущем созыве Новгородской областной думы также было четыре фракции, но у «Единой России» было 12 депутатов, у «Справедливой России» — пять, у КПРФ — трое, у ЛДПР — один, а ещё пятеро депутатов не входили ни в одну из фракций.